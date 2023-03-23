В массовом ДТП на трассе Екатеринбург – Пермь погибла девушка



Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На 188-м километре трассы Екатеринбург – Пермь сегодня столкнулись автомобиль Mercedes и два грузовика. В ДТП погибла пассажирка легковушки, еще четыре человека получили травмы.По предварительным данным, водитель Mercedes ехал в сторону Екатеринбурга, уснул за рулем, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Isuzu. От удара грузовик отбросило на стоящую на обочине фуру MAN.В результате ДТП погибла девушка 2000 года рождения. Она находилась на заднем пассажирском сидении Mercedes и не была пристегнута ремнем безопасности.Водитель и еще три пассажира легковушки, а также водитель грузовика Isuzu получили травмы – переломы, ушибы, ссадины, сотрясение головного мозга и черепно-мозговую травму.За рулем Mercedes находился мужчина 1973 года рождения с водительским стажем 30 лет. В момент ДТП был трезв. В автомобиле находились жители Екатеринбурга, они возвращались из Пермского края.Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции, медики и спасатели. Автоинспекторы организовали на участке реверсивное движение.