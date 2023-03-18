В Екатеринбурге четыре человека пострадали в аварии со скорой

Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга





– отметили в пресс-группе. «В машине предполагающего виновника сотрудники Госавтоинспекции обнаружили несколько ёмкостей с алкогольной продукцией»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 26 марта, в Екатеринбурге произошла авария с участием машины скорой помощи. В результате ДТП пострадали четыре человека, одного из которых доставили в больницу в состоянии комы.Инцидент произошел на улице 8 Марта в 21.30.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды городской Госавтоинспекции, 64-летний водитель Citroen выехал на встречную полосу, где столкнулся сначала с Nissan Tiida, а потом с машиной скорой помощи. Его с признаками алкогольного опьянения и сочетанной травмой доставили в больницу.Кроме того, в аварии пострадала 45-летняя пассажирка Citroen. Ее госпитализировали в состоянии комы. Также с травмами в медицинское учреждение были доставлены врач и фельдшер скорой.