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В Екатеринбурге четыре человека пострадали в аварии со скорой
Происшествия
Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга
Вчера, 26 марта, в Екатеринбурге произошла авария с участием машины скорой помощи. В результате ДТП пострадали четыре человека, одного из которых доставили в больницу в состоянии комы.
Инцидент произошел на улице 8 Марта в 21.30.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды городской Госавтоинспекции, 64-летний водитель Citroen выехал на встречную полосу, где столкнулся сначала с Nissan Tiida, а потом с машиной скорой помощи. Его с признаками алкогольного опьянения и сочетанной травмой доставили в больницу.
Кроме того, в аварии пострадала 45-летняя пассажирка Citroen. Ее госпитализировали в состоянии комы. Также с травмами в медицинское учреждение были доставлены врач и фельдшер скорой.
Инцидент произошел на улице 8 Марта в 21.30.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды городской Госавтоинспекции, 64-летний водитель Citroen выехал на встречную полосу, где столкнулся сначала с Nissan Tiida, а потом с машиной скорой помощи. Его с признаками алкогольного опьянения и сочетанной травмой доставили в больницу.
Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга
Кроме того, в аварии пострадала 45-летняя пассажирка Citroen. Ее госпитализировали в состоянии комы. Также с травмами в медицинское учреждение были доставлены врач и фельдшер скорой.
«В машине предполагающего виновника сотрудники Госавтоинспекции обнаружили несколько ёмкостей с алкогольной продукцией»,
– отметили в пресс-группе.
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