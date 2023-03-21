В Ревде пожарные сняли мужчину с балкона четвертого этажа





– рассказали свидетели произошедшего. «На место происшествия приехали все: скорая, полиция, МЧС. В итоге на землю мужчина слез по автолестнице»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня в Ревде местный житель чуть не сорвался с балкона четвертого этажа жилого дома на улице Мира. Помогли спуститься мужчине сотрудники МЧС с помощью автолестницы.Об этом сообщает «Рефда-инфо», опубликовавший видео очевидцев. На кадрах видно, что мужчина стоял на краю козырька балкона третьего этажа и цеплялся руками за балкон четвертого этажа. Как он там оказался, неизвестно. По словам очевидцев, было видно, что ревдинец хотел спуститься, но у него не получалось.