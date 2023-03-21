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В Ревде пожарные сняли мужчину с балкона четвертого этажа
Происшествия
Фото: «Рефда-инфо» / vk.com
Сегодня в Ревде местный житель чуть не сорвался с балкона четвертого этажа жилого дома на улице Мира. Помогли спуститься мужчине сотрудники МЧС с помощью автолестницы.
Об этом сообщает «Рефда-инфо», опубликовавший видео очевидцев. На кадрах видно, что мужчина стоял на краю козырька балкона третьего этажа и цеплялся руками за балкон четвертого этажа. Как он там оказался, неизвестно. По словам очевидцев, было видно, что ревдинец хотел спуститься, но у него не получалось.
Об этом сообщает «Рефда-инфо», опубликовавший видео очевидцев. На кадрах видно, что мужчина стоял на краю козырька балкона третьего этажа и цеплялся руками за балкон четвертого этажа. Как он там оказался, неизвестно. По словам очевидцев, было видно, что ревдинец хотел спуститься, но у него не получалось.
«На место происшествия приехали все: скорая, полиция, МЧС. В итоге на землю мужчина слез по автолестнице»,
– рассказали свидетели произошедшего.
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