В Ирбите школьник покончил с собой из-за оценок





– заявил источник издания. «Пока лишь известно, что у него был конфликт с учителем русского языка. Якобы она не давала исправить ему оценки, гнобила»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области в Ирбите 14-летний подросток свел счеты с жизнью из-за плохих оценок в школе. Юноша пошел на это в день рождения своей матери, 14 марта. В СУ СКР по Свердловской области не прокомментировали ситуацию.По данным Baza, причиной трагедии стали две двойки по русскому языку. Об этом, как заявляется, он написал в предсмертной записке. Известно, что в тот день он ушел с третьего урока.Об этом инциденте также сообщило издание «КП-Екатеринбург» со ссылкой на свой источник, знакомый с ситуацией.