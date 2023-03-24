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В Ирбите школьник покончил с собой из-за оценок
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области в Ирбите 14-летний подросток свел счеты с жизнью из-за плохих оценок в школе. Юноша пошел на это в день рождения своей матери, 14 марта. В СУ СКР по Свердловской области не прокомментировали ситуацию.
По данным Baza, причиной трагедии стали две двойки по русскому языку. Об этом, как заявляется, он написал в предсмертной записке. Известно, что в тот день он ушел с третьего урока.
Об этом инциденте также сообщило издание «КП-Екатеринбург» со ссылкой на свой источник, знакомый с ситуацией.
По данным Baza, причиной трагедии стали две двойки по русскому языку. Об этом, как заявляется, он написал в предсмертной записке. Известно, что в тот день он ушел с третьего урока.
Об этом инциденте также сообщило издание «КП-Екатеринбург» со ссылкой на свой источник, знакомый с ситуацией.
«Пока лишь известно, что у него был конфликт с учителем русского языка. Якобы она не давала исправить ему оценки, гнобила»,
– заявил источник издания.
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