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В аэропорту Кольцово по техническим причинам задержался рейс
Происшествия
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали борт авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Екатеринбург – Москва из-за технической неисправности судна.
Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, вылет перенесли на 14.00. Рейс ожидают 156 пассажиров, из них 11 несовершеннолетних.
Отмечается, что оказание услуг находится на контроле Свердловской транспортной прокуратуры.
Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, вылет перенесли на 14.00. Рейс ожидают 156 пассажиров, из них 11 несовершеннолетних.
Отмечается, что оказание услуг находится на контроле Свердловской транспортной прокуратуры.
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21 марта 2023