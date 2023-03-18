В аэропорту Кольцово по техническим причинам задержался рейс

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали борт авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Екатеринбург – Москва из-за технической неисправности судна.Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, вылет перенесли на 14.00. Рейс ожидают 156 пассажиров, из них 11 несовершеннолетних.Отмечается, что оказание услуг находится на контроле Свердловской транспортной прокуратуры.