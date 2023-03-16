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Перебегавшая проезжую часть жительница Нижнего Тагила финишировала на больничной койке

20.44 Пятница, 24 марта 2023
Происшествия
Фото: Вечерние Ведомости
В больницу попала женщина, которая сегодня днём пыталась пересечь улицу Индустриальную в Нижнем Тагиле с нарушением правил дорожного движения. Нарушительницу настигла «мгновенная карма» в виде иномарки.

ДТП на нижнетагильской улице Индустриальной случилось примерно в 11:00. Для перехода улицы 48-летняя женщина выбрала правильное место — перекрёсток, регулируемый светофором. Вот только она решила не дожидаться разрешающего светового сигнала, а бросилась на красный, наперерез приближающейся машине марки «Toyota Camry». Автомобиль оказался быстрее.

Информационное агентство «Все новости» приводит утверждение водителя иномарки, что он пытался затормозить, когда увидел женщину на дороги, но расстояние было слишком коротким, чтобы машина успела затормозить. Нижнетагильские инспектора ГИБДД поверяют его слова, но в любом случае виновницей ДТП окажется излишне торопливая пострадавшая.

В городской больнице №2, куда доставили сбитую иномаркой пешеходку, сочли полученные ею травмы достаточно тяжёлыми.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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