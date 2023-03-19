Ночной пожар уничтожил частное хозяйство в Каменске-Уральском

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Минувшей ночью сильно полыхало на улице Мира в Каменске-Уральском. Горел жилой дом и надворные постройки в частном секторе. Огонь успел «пожрать» значительную часть строений.Сообщение о возникшем на улице Мира пожаре поступило в дежурную часть посреди ночи, в 03:17. К месту происшествия были направлены 4 единицы техники и 15 человек личного состава. По прибытии на вызов пожарные обнаружили, что огонь охватил площадь примерно в 144 квадратных метра: горели и деревянные постройки во дворе дома, и сам дом.Локализовать огонь специалисты пожаротушения сумели за считанные минуты, а к половине 4-го утра очагов открытого возгорания не осталось. Ещё полтора часа ушло у пожарных на проливку и сгоревших конструкций. Справились до рассвета: не было и 5 часов утра, когда все работы по ликвидации пожара были завершены.Но «ликвидировано» оказалась значительная часть частной недвижимости. Надворные постройки практически полностью сгорели, а у жилого строения в огне серьёзно пострадали стены и чердак.Причины пожара пока неизвестны, специалисты МЧС работают на пепелище, чтобы понять, чем было вызвано возгорание.