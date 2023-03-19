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Ночной пожар уничтожил частное хозяйство в Каменске-Уральском
Происшествия
Фото: Вечерние Ведомости
Минувшей ночью сильно полыхало на улице Мира в Каменске-Уральском. Горел жилой дом и надворные постройки в частном секторе. Огонь успел «пожрать» значительную часть строений.
Сообщение о возникшем на улице Мира пожаре поступило в дежурную часть посреди ночи, в 03:17. К месту происшествия были направлены 4 единицы техники и 15 человек личного состава. По прибытии на вызов пожарные обнаружили, что огонь охватил площадь примерно в 144 квадратных метра: горели и деревянные постройки во дворе дома, и сам дом.
Локализовать огонь специалисты пожаротушения сумели за считанные минуты, а к половине 4-го утра очагов открытого возгорания не осталось. Ещё полтора часа ушло у пожарных на проливку и сгоревших конструкций. Справились до рассвета: не было и 5 часов утра, когда все работы по ликвидации пожара были завершены.
Но «ликвидировано» оказалась значительная часть частной недвижимости. Надворные постройки практически полностью сгорели, а у жилого строения в огне серьёзно пострадали стены и чердак.
Причины пожара пока неизвестны, специалисты МЧС работают на пепелище, чтобы понять, чем было вызвано возгорание.
Сообщение о возникшем на улице Мира пожаре поступило в дежурную часть посреди ночи, в 03:17. К месту происшествия были направлены 4 единицы техники и 15 человек личного состава. По прибытии на вызов пожарные обнаружили, что огонь охватил площадь примерно в 144 квадратных метра: горели и деревянные постройки во дворе дома, и сам дом.
Локализовать огонь специалисты пожаротушения сумели за считанные минуты, а к половине 4-го утра очагов открытого возгорания не осталось. Ещё полтора часа ушло у пожарных на проливку и сгоревших конструкций. Справились до рассвета: не было и 5 часов утра, когда все работы по ликвидации пожара были завершены.
Но «ликвидировано» оказалась значительная часть частной недвижимости. Надворные постройки практически полностью сгорели, а у жилого строения в огне серьёзно пострадали стены и чердак.
Причины пожара пока неизвестны, специалисты МЧС работают на пепелище, чтобы понять, чем было вызвано возгорание.
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