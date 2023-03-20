В Екатеринбурге водитель автомобиля сбил подростка и уехал с места ДТП

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге неустановленный водитель автомобиля сбил подростка и скрылся с места ДТП. Авария произошла 23 марта около 18.00 на улице Белинского.По предварительным данным, неустановленный водитель, управляя автомобилем серого цвета, ехал по улице Белинского, допустил наезд на пешехода и скрылся с места происшествия.В результате аварии пострадал 16-летний парень. Его доставили в больницу с травмой ноги.В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что принимаются меры по установлению личности водителя и его местонахождения. Очевидцев ДТП просят сообщить информацию по телефонам: 263-19-02 или (02), 8 (962) 323-66-63 или лично по адресу улица Степана Разина, 20.