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В Екатеринбурге больше трех недель ищут пропавшего 39-летнего мужчину
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге пропал 39-летний Василий Александрович Кутепов. Последний раз он выходил на связь больше трех недель назад – 1 марта.
Приметы пропавшего: рост 178 см, нормальное телосложение, голубые глаза, светло-русые волосы. Во что мужчина был одет в день пропажи, неизвестно.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Василия Кутепова, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Приметы пропавшего: рост 178 см, нормальное телосложение, голубые глаза, светло-русые волосы. Во что мужчина был одет в день пропажи, неизвестно.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Василия Кутепова, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
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