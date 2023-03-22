В Екатеринбурге больше трех недель ищут пропавшего 39-летнего мужчину

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге пропал 39-летний Василий Александрович Кутепов. Последний раз он выходил на связь больше трех недель назад – 1 марта.Приметы пропавшего: рост 178 см, нормальное телосложение, голубые глаза, светло-русые волосы. Во что мужчина был одет в день пропажи, неизвестно.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Василия Кутепова, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.