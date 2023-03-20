В Екатеринбурге водитель иномарки сбил 10-летнего велосипедиста

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге водитель Toyota Corolla сбил на пешеходном переходе 10-летнего велосипедиста. ДТП произошло вчера около 19.19 на улице Тверитина.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, водитель Toyota Corolla ехал по улице Тверитина со стороны Мичурина в сторону Луначарского и сбил ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемом пешеходному переходу, спешившись с велосипеда.В результате ДТП 10-летний мальчик получил ушиб правой стопы. Его доставили в ДГКБ №9.За рулем иномарки находился 43-летний мужчина со стажем вождения четыре года. Он пояснил, что ехал со скоростью 20 км/ч. Подъезжая к пешеходному переходу, водитель отвлекся на пешехода с собакой, и мальчика заметил поздно. Он применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.