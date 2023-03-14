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В Екатеринбурге пьяный водитель грузовика устроил массовое ДТП, в котором пострадал ребенок
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге пьяный водитель грузовика Foton Auman устроил массовую аварию на улице Оржоникидзе. ДТП произошло сегодня в 10.24.
По предварительным данным, водитель грузовика ехал по улице Оржоникидзе в сторону Машиностроителей и врезался во впереди стоящий автомобиль Toyota Auris, который столкнулся с Lada Granta. Отечественная легковушка в свою очередь столкнулась с Chevrolet Lanos.
В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир Toyota Auris. В момент ДТП ребенок находился на заднем пассажирском сиденье в бустере и был пристегнут ремнем безопасности. Ребенка доставили в ДГКБ №9.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за рулем грузовика находился 38-летний мужчина со стажем вождения 10 лет. Результаты медосвидетельствования показали, что мужчина был пьян. Его привлекли к административной ответственности по статье 12.8 КоАП РФ.
По предварительным данным, водитель грузовика ехал по улице Оржоникидзе в сторону Машиностроителей и врезался во впереди стоящий автомобиль Toyota Auris, который столкнулся с Lada Granta. Отечественная легковушка в свою очередь столкнулась с Chevrolet Lanos.
В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир Toyota Auris. В момент ДТП ребенок находился на заднем пассажирском сиденье в бустере и был пристегнут ремнем безопасности. Ребенка доставили в ДГКБ №9.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за рулем грузовика находился 38-летний мужчина со стажем вождения 10 лет. Результаты медосвидетельствования показали, что мужчина был пьян. Его привлекли к административной ответственности по статье 12.8 КоАП РФ.
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