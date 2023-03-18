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На свердловской трассе столкнулись две Газели и фура
Происшествия
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
На автодороге Верхняя Тура – Качканар столкнулись две грузовые Газели и фура DAF. Об этом сообщает паблик «Екатеринбург – Серов» со ссылкой на очевидца.
В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что ДТП произошло на четвертом километре автодороги. В результате аварии два человека получили травмы.
Выясняются все обстоятельства ДТП.
В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что ДТП произошло на четвертом километре автодороги. В результате аварии два человека получили травмы.
Выясняются все обстоятельства ДТП.
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