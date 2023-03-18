На свердловской трассе столкнулись две Газели и фура

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На автодороге Верхняя Тура – Качканар столкнулись две грузовые Газели и фура DAF. Об этом сообщает паблик «Екатеринбург – Серов» со ссылкой на очевидца.В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что ДТП произошло на четвертом километре автодороги. В результате аварии два человека получили травмы.Выясняются все обстоятельства ДТП.