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В Карпинске пьяный водитель сбил мужчину возле подъезда
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
В Карпинске пьяный водитель «Лады Приоры» сбил мужчину, который стоял возле подъезда. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
Водитель «Лады Приоры» не справился с управлением и сбил мужчину вместе со скамейкой, когда тот стоял около подъезда и общался.
В результате ДТП мужчина получил ушибы, ссадины и гематомы ноги.
Проведенного освидетельствование на состояние опьянения выявило у водителя 0.313 промилле алкоголя.
Водитель «Лады Приоры» не справился с управлением и сбил мужчину вместе со скамейкой, когда тот стоял около подъезда и общался.
В результате ДТП мужчина получил ушибы, ссадины и гематомы ноги.
Проведенного освидетельствование на состояние опьянения выявило у водителя 0.313 промилле алкоголя.
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