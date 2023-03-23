В Карпинске пьяный водитель сбил мужчину возле подъезда

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Карпинске пьяный водитель «Лады Приоры» сбил мужчину, который стоял возле подъезда. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.Водитель «Лады Приоры» не справился с управлением и сбил мужчину вместе со скамейкой, когда тот стоял около подъезда и общался.В результате ДТП мужчина получил ушибы, ссадины и гематомы ноги.Проведенного освидетельствование на состояние опьянения выявило у водителя 0.313 промилле алкоголя.