Ревнивый житель Карпинска орудием мести сделал автомобиль

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Увидев возлюбленную в компании постороннего мужчины, излишне ревнивый житель города Карпинск сел за руль своей машины и со всей скорости въехал на ней в скамейку, на которой сидел соперник. По счастливой случайности, объект мести серьёзно не пострадал и отделался ушибами. А вот скамейку во дворе дома придётся менять.Инцидент произошёл во вторник вечером, 21-го марта, во дворе жилого дома на улице Ленина. О нём сообщило местное издание «Вечерний Карпинск». Наши коллеги, правда, особо отмечают, что версия с ревностью, как причиной этого странного ДТП неофициальная. А согласно официальной версии, которую выдала Госавтоинспекция, «водитель не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего допустил наезд на пешехода».Сотрудники ГИБДД сообщают также, что водитель за рулём «Лады Приоры» в момент наезда на скамейку находился в нетрезвом состоянии. И, надо отметить, что ему очень повезёт, если версия с ревностью так и останется неофициальной. Ведь иначе появились бы все основания обвинить его в попытке совершения убийства.