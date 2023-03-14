Ученик екатеринбургской гимназии получил травму во время урока

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Вчера, 21-го марта, в екатеринбургской гимназии №116 (улица Серафимы Дерябиной, 17а) пострадал один из учеников. Он получил травму во время урока физкультуры.Учитель в качестве физических занятий в этот день предложил ученикам поиграть в волейбол. Во время игры 14-летний мальчик столкнулся со своими приятелями. На боль в животе он пожаловался только дома. Чувствовал себя подросток настолько плохо, что отцу пришлось вызвать «Скорую», а медики после первичного осмотра решили отвезти мальчика в больницу.Как стало известно из сообщений прокуратуры Свердловской области, этот случай был взят на контроль. Проверку работы МАОУ «Гимназия № 116» начала прокуратура Верх-Исетского района города Екатеринбурга. Её работники в ходе надзорных мероприятий выяснят обстоятельства и причины произошедшего. По итогам проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних во время образовательного процесса. Кроме того, одна из задач проверки выяснить, оказывалась ли пострадавшему мальчику медицинская помощь в стенах учебного заведения, сразу после получения им травмы.