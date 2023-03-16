Возрастное ограничение 18+
Под Каменском-Уральским неизвестные убивают косуль
Происшествия
Фото: Юлия Медведева
В соцсети попали страшные фотоснимки, сделанные в лесу под Каменском-Уральским. На них запечатлены выпотрошенные трупики косуль, развешенные на деревьях.
Фотоснимки сделала жительница Каменска-Уральского. Она ходит погулять в лес с собаками, и во время одной из таких прогулок набрела на это жуткое место. Как пишет женщина, в марте она уже находила трупы выпотрошенных косуль в лесу. Судя по всему, это следы промысла охотников, которые вынимают из подстреленной косули практически всю плоть, а шкуры оставляют на месте разделки животного. Это можно считать нарушением правил охоты, установленным в Свердловской области: сезон охоты на косуль длится короткий срок и приходится на конец осени.
Меж тем, по многочисленным сообщениям уральцев, небольшие стада косуль начали часто замечать неподалёку от населённых пунктов. Животные выходят к городам и посёлкам, в том числе, из-за активного строительства, которое вторгается в привычные места обетания диких животных. Так, в прошлом году убегающих с Калиновских полей косуль замечали жители микрорайона Эльмаш Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Это произошло после того, как на поля пришла тяжёлая техника и началось возведение ТЛЦ «Уральский».
Фотоснимки сделала жительница Каменска-Уральского. Она ходит погулять в лес с собаками, и во время одной из таких прогулок набрела на это жуткое место. Как пишет женщина, в марте она уже находила трупы выпотрошенных косуль в лесу. Судя по всему, это следы промысла охотников, которые вынимают из подстреленной косули практически всю плоть, а шкуры оставляют на месте разделки животного. Это можно считать нарушением правил охоты, установленным в Свердловской области: сезон охоты на косуль длится короткий срок и приходится на конец осени.
Меж тем, по многочисленным сообщениям уральцев, небольшие стада косуль начали часто замечать неподалёку от населённых пунктов. Животные выходят к городам и посёлкам, в том числе, из-за активного строительства, которое вторгается в привычные места обетания диких животных. Так, в прошлом году убегающих с Калиновских полей косуль замечали жители микрорайона Эльмаш Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Это произошло после того, как на поля пришла тяжёлая техника и началось возведение ТЛЦ «Уральский».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Опубликованы сроки весенней охоты в Свердловской области
20 марта 2023
20 марта 2023
Самыми дефицитными врачами в Свердловской области являются анестезиологи и реаниматологи
14 марта 2023
14 марта 2023