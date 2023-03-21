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Грузовик снес часть памятника в свердловском поселке
Происшествия
Фото: администрация поселка Кедровка / vk.com
В поселке Кедровка в Свердловской области грузовик снес часть памятника в честь Победы в Великой Отечественной войне и уехал. Инцидент произошел 21 марта в районе 08.00 – 08.30.
Видео ДТП опубликовано в сообществе «Администрация поселка Кедровка» в соцсети «ВКонтакте». Предположительно, наезд на одну из стен комплекса «Памятник в честь Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945» осуществила специализированная техника.
Информацию направили балансодержателю БМАУК «Парк культуры и отдыха Березовского», которым подано заявление в ОМВД России по Березовскому на розыск водителя, допустившего повреждение части монумента.
Очевидцев данного ДТП просят сообщить подробности по телефону 8 (953) 003-61-00 – Чердынцев Кирилл Анатольевич. Конфиденциальность гарантируют.
Видео ДТП опубликовано в сообществе «Администрация поселка Кедровка» в соцсети «ВКонтакте». Предположительно, наезд на одну из стен комплекса «Памятник в честь Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945» осуществила специализированная техника.
Информацию направили балансодержателю БМАУК «Парк культуры и отдыха Березовского», которым подано заявление в ОМВД России по Березовскому на розыск водителя, допустившего повреждение части монумента.
Очевидцев данного ДТП просят сообщить подробности по телефону 8 (953) 003-61-00 – Чердынцев Кирилл Анатольевич. Конфиденциальность гарантируют.
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