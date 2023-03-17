Ребенок провалился под лед в Нижнем Тагиле

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В районе парка «Народный» в Нижнем Тагиле несколько детей затеяли игру на водоеме. Один из них в результате провалился под лед. Видео опубликовала подписчица паблика «Инцидент Нижний Тагил».Дети прыгали на льду возле самой полыньи 20 марта. Подписчица пишет, что ребята, видимо, не осознавали всей опасности. В результате один из мальчиков провалился в холодную воду и замочил ноги.Ребенка смогли вытащить его друзья. Судя по видео, на помощь готовы были прийти и взрослые. К счастью, все закончилось благополучно.Спасатели МЧС напоминают, что выход на весенний лед опасен для жизни.