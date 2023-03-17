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Ребенок провалился под лед в Нижнем Тагиле
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости (архивный снимок)
В районе парка «Народный» в Нижнем Тагиле несколько детей затеяли игру на водоеме. Один из них в результате провалился под лед. Видео опубликовала подписчица паблика «Инцидент Нижний Тагил».
Дети прыгали на льду возле самой полыньи 20 марта. Подписчица пишет, что ребята, видимо, не осознавали всей опасности. В результате один из мальчиков провалился в холодную воду и замочил ноги.
Ребенка смогли вытащить его друзья. Судя по видео, на помощь готовы были прийти и взрослые. К счастью, все закончилось благополучно.
Спасатели МЧС напоминают, что выход на весенний лед опасен для жизни.
Дети прыгали на льду возле самой полыньи 20 марта. Подписчица пишет, что ребята, видимо, не осознавали всей опасности. В результате один из мальчиков провалился в холодную воду и замочил ноги.
Ребенка смогли вытащить его друзья. Судя по видео, на помощь готовы были прийти и взрослые. К счастью, все закончилось благополучно.
Спасатели МЧС напоминают, что выход на весенний лед опасен для жизни.
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