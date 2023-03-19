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В Каменске-Уральском уже неделю ищут пропавшего мужчину

11.50 Среда, 22 марта 2023
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Каменске-Уральском пропал 36-летний Василий Александрович Корелин. Его местонахождение неизвестно уже неделю – с 16 марта.

Приметы пропавшего: рост 180 см, нормальное телосложение, серо-голубые глаза, светло-русые волосы, короткая стрижка.

В день пропажи мужчина был одет в черную ветровку, серые штаны, черные кроссовки и темно-серую шапку.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении Василия Корелина, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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09:26 В Екатеринбурге горело здание первого музея Ельцина
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20:32 Врачи свердловской больницы отправляют пациентов в виртуальный мир
19:56 Чужая банковская карта и личная жадность сделали жителя Каменска-Уральского преступником
19:17 В парке Маяковского ломают самую высокую горку Екатеринбурга
18:55 В Екатеринбурге началась подготовка «Романовских чтений»
18:07 В Нижнем Тагиле утром сгорели две легковые машины
17:50 В Екатеринбурге осудили велосипедного вора-рецидивиста
17:26 Более 50 дизайнеров покажут свои коллекции на Неделе моды в Екатеринбурге
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16:28 В Екатеринбург прилетит федеральный детский омбудсмен
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