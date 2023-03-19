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В Каменске-Уральском уже неделю ищут пропавшего мужчину
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Каменске-Уральском пропал 36-летний Василий Александрович Корелин. Его местонахождение неизвестно уже неделю – с 16 марта.
Приметы пропавшего: рост 180 см, нормальное телосложение, серо-голубые глаза, светло-русые волосы, короткая стрижка.
В день пропажи мужчина был одет в черную ветровку, серые штаны, черные кроссовки и темно-серую шапку.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Василия Корелина, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Приметы пропавшего: рост 180 см, нормальное телосложение, серо-голубые глаза, светло-русые волосы, короткая стрижка.
В день пропажи мужчина был одет в черную ветровку, серые штаны, черные кроссовки и темно-серую шапку.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Василия Корелина, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
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