В Каменске-Уральском уже неделю ищут пропавшего мужчину

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Каменске-Уральском пропал 36-летний Василий Александрович Корелин. Его местонахождение неизвестно уже неделю – с 16 марта.Приметы пропавшего: рост 180 см, нормальное телосложение, серо-голубые глаза, светло-русые волосы, короткая стрижка.В день пропажи мужчина был одет в черную ветровку, серые штаны, черные кроссовки и темно-серую шапку.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Василия Корелина, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.