В Екатеринбурге горело здание первого музея Ельцина

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня ночью в Екатеринбурге горело административное здание на улице Коминтерна, 16, где располагался первый музей Ельцина. Сообщение о возгорании поступило в 01.13.В пресс-службе МЧС рассказали, что на площади 50 квадратных метров огонь повредил кузова автомобилей Kia Rio, Skoda Octavia и Porshe Cayenne, а также фасад и кровлю восьмиэтажного административного здания учебно-информационного центра.В тушении пожара участвовали 29 огнеборцев, было задействовано девять спецмашин. Открытое горение ликвидировано в 02.21. Проливку и разбор сгоревших конструкций завершили с 03.10.Напомним, что здание на улице Коминтерна, 16 построено в 2005 году. Через год в нем открылся музей Бориса Ельцина – еще при жизни первого президента России, за девять лет до появления Ельцин-центра. Сейчас в здания располагаются офисы, теннисные корты и зал для настольного тенниса.