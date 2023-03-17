На ЕКАД грузовик снес пешеходный мост



Фото: УГИБДД по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На 42-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги грузовик Scania снес пешеходный мост. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области.По предварительной информации, водитель грузовика Scania допустил непроизвольное поднятие кузова и при движении в районе развязки на Ганину яму врезался в надземный пешеходный переход.В результате мост сошел с опор и упал на проезжую часть. Водителя грузовика с травмами доставили в ГКБ №23 Екатеринбурга. В момент аварии пешеходов на мосту не было.Движение транспорта в обоих направлениях на этом участке временно было ограничено. С 06.00 ограничения сняли. По факту ДТП проводится проверка.