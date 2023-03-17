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На ЕКАД грузовик снес пешеходный мост
Происшествия
Фото: УГИБДД по Свердловской области
На 42-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги грузовик Scania снес пешеходный мост. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
По предварительной информации, водитель грузовика Scania допустил непроизвольное поднятие кузова и при движении в районе развязки на Ганину яму врезался в надземный пешеходный переход.
В результате мост сошел с опор и упал на проезжую часть. Водителя грузовика с травмами доставили в ГКБ №23 Екатеринбурга. В момент аварии пешеходов на мосту не было.
Движение транспорта в обоих направлениях на этом участке временно было ограничено. С 06.00 ограничения сняли. По факту ДТП проводится проверка.
По предварительной информации, водитель грузовика Scania допустил непроизвольное поднятие кузова и при движении в районе развязки на Ганину яму врезался в надземный пешеходный переход.
В результате мост сошел с опор и упал на проезжую часть. Водителя грузовика с травмами доставили в ГКБ №23 Екатеринбурга. В момент аварии пешеходов на мосту не было.
Движение транспорта в обоих направлениях на этом участке временно было ограничено. С 06.00 ограничения сняли. По факту ДТП проводится проверка.
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