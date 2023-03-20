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Ребёнка на самодельном мопеде сбили неизвестные под Нижним Тагилом

19.02 Понедельник, 20 марта 2023
Происшествия
В селе Петрокаменское, что под Нижним Тагилом, в минувшую субботу произошла дорожная авария с участием необычного транспортного средства. В ДТП пострадал его несовершеннолетний водитель.

Как сообщает нижнетагильское информационное агентство «Все новости», пострадавшим в аварии оказался городской 11-летний мальчик, который навещал в селе отца. Вместе с родителем он занимался починкой автомобиля, а когда отец отлучился, пацан вывел из гаража самодельный мопед и решил на нём покататься. Результатом «покатушек» и стала авария: мопед, двигателем которому служил моторчик от бензопилы, был сбит легковым автомобилем.

К счастью, мальчик пострадал не слишком сильно — у него диагностировали ушиб ноги. Но сбившего его водителя накажут достаточно сурово. Когда найдут. Накажут даже не столько за наезд на самодельное транспортное средство (виновник ДТП ещё не установлен), сколько за оставление места происшествия.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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