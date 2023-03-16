В Екатеринбурге перед судом предстанет виновница ДТП, в котором пострадала ее внучка

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге перед судом предстанет женщина, которая переходила дорогу в неположенном месте со своей двухлетней внучкой. Они попали под колеса автомобиля, девочка получила травмы.По версии следствия, в июле прошлого года женщина шла на остановку общественного транспорта «Сухоложская» вместе со своей внучкой 2020 года рождения. Нарушая правила дорожного движения, она взяла девочку на руки и стала переходить проезжую часть в неположенном месте.В этот момент с прилегающей территории на проезжую часть со скоростью около 15 км/ч выезжал автомобиль Kia Picanto. Водитель, увидев женщину с ребенком, предприняла меры экстренного торможения, но наезда избежать не удалось.В результате наезда женщина выронила внучку из рук на дорогу. Девочке была причинена сочетанная травма головы, туловища и конечностей, черепно-мозговая травма, которая квалифицирована экспертами как причинившая ребенку тяжкий вред здоровью.Следствие приняло решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении женщины-водителя, так как в ее действиях нет состава преступления.Как сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры, уголовное дело в отношении женщины-пешехода по части 1 статьи 268 УК РФ (нарушение пешеходом ПДД, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) направлено мировому судье судебного участка № 5 Чкаловского судебного района Екатеринбурга.