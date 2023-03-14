В свердловском поселке 11-летний мальчик на мопеде попал в ДТП

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В поселке Петрокаменское неустановленный водитель легковушки сбил 11-летнего мальчика на мопеде. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в УГИБДД по Свердловской области.ДТП произошло 18 марта в 16.30. Неустановленный водитель легковушки допустил наезд на мопед с двигателем от бензопилы. За рулем мопеда находился 11-летний мальчик. После столкновения водитель легковушки скрылся с места ДТП.Позднее ребенок обратился в больницу. У него диагностировали ушиб ноги.Сотрудники ГИБДД установили, что мальчик приехал на выходные к отцу. Тот рассказал, что сын помогал ему в ремонте автомобиля. Когда отец отлучился в магазин, ребенок решил покататься на самодельном транспортном средстве – мопеде с двигателем от бензопилы. Шлема на мальчике не было.Во время поездки на мопед наехал водитель легковушки, а потом уехал с места происшествия. Сейчас ведется розыск водителя и автомобиля.