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Студентов эвакуировали из здания УрГАУ в Екатеринбурге
Происшествия
Иллюстрация: Вечерние ведомости
Сегодня в Екатеринбурге эвакуировали студентов из здания Уральского государственного аграрного университета. Об этом сообщает URA.RU.
По словам очевидцев, поступило сообщение о минировании. Всех вывели на улицу.
Сейчас здание УрГАУ оцеплено, на месте работают силовики.
По словам очевидцев, поступило сообщение о минировании. Всех вывели на улицу.
Сейчас здание УрГАУ оцеплено, на месте работают силовики.
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