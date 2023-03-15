Студентов эвакуировали из здания УрГАУ в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня в Екатеринбурге эвакуировали студентов из здания Уральского государственного аграрного университета. Об этом сообщает URA.RU.По словам очевидцев, поступило сообщение о минировании. Всех вывели на улицу.Сейчас здание УрГАУ оцеплено, на месте работают силовики.