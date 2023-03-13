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В Екатеринбурге сгорел частный дом на двух хозяев
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге сгорел частный дом на двух хозяев на улице Петропавловской. Сообщение о возгорании поступило в 00.02.
Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, площадь пожара составила 80 квадратных метров. Самостоятельно из дома эвакуировались шесть человек. К счастью, никто не пострадал.
В тушении пожара участвовали 12 огнеборцев. Открытое горение ликвидировали в 01.31. Проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 04.23.
Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, площадь пожара составила 80 квадратных метров. Самостоятельно из дома эвакуировались шесть человек. К счастью, никто не пострадал.
В тушении пожара участвовали 12 огнеборцев. Открытое горение ликвидировали в 01.31. Проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 04.23.
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