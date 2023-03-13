Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге сгорел частный дом на двух хозяев на улице Петропавловской. Сообщение о возгорании поступило в 00.02.Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, площадь пожара составила 80 квадратных метров. Самостоятельно из дома эвакуировались шесть человек. К счастью, никто не пострадал.В тушении пожара участвовали 12 огнеборцев. Открытое горение ликвидировали в 01.31. Проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 04.23.