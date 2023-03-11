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Пожарные в сгоревшем доме в Серове обнаружили тело человека
Происшествия
Фото: «Это Серов, детка»
В пожаре, произошедшем в ночь с 18 на 19 марта, в одном из домов на улице Максима Горького в Серове погиб человек, сообщает паблик «Это Серов, детка».
По данным городского сообщества, тело погибшего нашли при разборе сгоревших конструкций в первой квартире.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, площадь пожара составила 72 квадратных метра. Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 00.36. Потушили его в 01.03.
Также отмечается, что звеном газодымозащитной службы из горящего дома был спасён один человек.
По данным городского сообщества, тело погибшего нашли при разборе сгоревших конструкций в первой квартире.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, площадь пожара составила 72 квадратных метра. Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 00.36. Потушили его в 01.03.
Также отмечается, что звеном газодымозащитной службы из горящего дома был спасён один человек.
«В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 10 человек личного состава», – рассказали в пресс-службе МЧС.
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