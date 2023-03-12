Крупный пожар произошёл в Верхней Сысерти

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Минувшей ночью в посёлке Верхняя Сысерть в Сысертском городском округе Свердловской области произошёл крупный пожар в частном жилом доме. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России Свердловской области, в тушении были задействованы 5 единиц пожарной техники и 17 огнеборцев.Информация о возгорании поступила в 04.15. Локализовать огонь специалистам МЧС удалось лишь в 07.48, полностью ликвидировать горение спасатели смогли в 09.24.Проливка и разбор сгоревших конструкций продолжались до 12.54.