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Крупный пожар произошёл в Верхней Сысерти
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области (архивное фото)
Минувшей ночью в посёлке Верхняя Сысерть в Сысертском городском округе Свердловской области произошёл крупный пожар в частном жилом доме. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России Свердловской области, в тушении были задействованы 5 единиц пожарной техники и 17 огнеборцев.
Информация о возгорании поступила в 04.15. Локализовать огонь специалистам МЧС удалось лишь в 07.48, полностью ликвидировать горение спасатели смогли в 09.24.
Проливка и разбор сгоревших конструкций продолжались до 12.54.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России Свердловской области, в тушении были задействованы 5 единиц пожарной техники и 17 огнеборцев.
Информация о возгорании поступила в 04.15. Локализовать огонь специалистам МЧС удалось лишь в 07.48, полностью ликвидировать горение спасатели смогли в 09.24.
Проливка и разбор сгоревших конструкций продолжались до 12.54.
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