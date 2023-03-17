В уральской столице Kia сбила на «зебре» 9-летнюю девочку

«Госавтоинспекция обращает внимание водителей на то, что при проезде пешеходных переходов необходимо снизить скорость и пропустить пешеходов», – подчеркнули в пресс-группе.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 18 марта, в Екатеринбурге в районе проезда Решетникова 40-летний водитель Kia Rio сбил 9-летнеюю девочку, переходившую через нерегулируемую «зебру». Авария произошла в 12.50.В результате ДТП школьница попала в детскую клиническую больницу №9 с сотрясением головного мозга, сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды городской Госавтоинспекции.Как объяснил сотрудникам ГИБДД водитель Kia, он не заметил ребёнка. Установлено, что у него стаж вождения 3 года.