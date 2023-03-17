Возрастное ограничение 18+
В уральской столице Kia сбила на «зебре» 9-летнюю девочку
Происшествия
Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга
Вчера, 18 марта, в Екатеринбурге в районе проезда Решетникова 40-летний водитель Kia Rio сбил 9-летнеюю девочку, переходившую через нерегулируемую «зебру». Авария произошла в 12.50.
В результате ДТП школьница попала в детскую клиническую больницу №9 с сотрясением головного мозга, сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды городской Госавтоинспекции.
Как объяснил сотрудникам ГИБДД водитель Kia, он не заметил ребёнка. Установлено, что у него стаж вождения 3 года.
В результате ДТП школьница попала в детскую клиническую больницу №9 с сотрясением головного мозга, сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды городской Госавтоинспекции.
Как объяснил сотрудникам ГИБДД водитель Kia, он не заметил ребёнка. Установлено, что у него стаж вождения 3 года.
«Госавтоинспекция обращает внимание водителей на то, что при проезде пешеходных переходов необходимо снизить скорость и пропустить пешеходов», – подчеркнули в пресс-группе.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
На Полевском тракте водитель автобуса из-за плохого самочувствия протаранил три автомобиля
18 марта 2023
18 марта 2023