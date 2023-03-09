Из-за аварии на трассе Екатеринбург – Серов организовали реверсивное движение

«На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, организовано реверсивное движение для избежания затруднения движения», – сообщили «Вечерним ведомостям» в управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Из-за аварии с участием пассажирского микроавтобуса и легкового автомобиля на трассе Екатеринбург – Серов организовали реверсивное движение во избежание дорожных заторов. Известно, что в ДТП пострадали три человека.Инцидент произошёл сегодня днём, в 14.45, на 76 километре трассы. По предварительным данным, легковой автомобиль Toyota Voxy выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter. В салоне автобуса в это момент находилось 16 человек. Трое из них с различными травмами обратились в больницу Кушвы.