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Из-за аварии на трассе Екатеринбург – Серов организовали реверсивное движение
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости (архивное фото)
Из-за аварии с участием пассажирского микроавтобуса и легкового автомобиля на трассе Екатеринбург – Серов организовали реверсивное движение во избежание дорожных заторов. Известно, что в ДТП пострадали три человека.
Инцидент произошёл сегодня днём, в 14.45, на 76 километре трассы. По предварительным данным, легковой автомобиль Toyota Voxy выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter. В салоне автобуса в это момент находилось 16 человек. Трое из них с различными травмами обратились в больницу Кушвы.
Инцидент произошёл сегодня днём, в 14.45, на 76 километре трассы. По предварительным данным, легковой автомобиль Toyota Voxy выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter. В салоне автобуса в это момент находилось 16 человек. Трое из них с различными травмами обратились в больницу Кушвы.
«На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, организовано реверсивное движение для избежания затруднения движения», – сообщили «Вечерним ведомостям» в управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.
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