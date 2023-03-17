На Полевском тракте водитель автобуса из-за плохого самочувствия протаранил три автомобиля

«По данному факту выясняют все обстоятельства происшествия, по результатам которых будет принято обоснованное процессуальное решение», – заявили в пресс-группе.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 17 марта, вечером на Полевском тракте 60-летнему водителю автобуса №120 во время движения стало плохо, и он потерял управление. В результате пассажирский автобус протаранил три автомобиля.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга, в результате аварии пострадала пассажирка одного из автомобилей. Её увезли в ГТБ №36 с предварительным диагнозом сотрясение головного мозга.Из 51 пассажира автобуса никто не пострадал.