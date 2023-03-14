Пешеход погиб в ДТП возле Верхней Пышмы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На 4-м километре автодороги «Подъезд к городу Верхняя Пышма» погиб человек, — сообщает телеграм-канал «Инцидент Екатеринбург». Мужчину насмерть сбил грузовик.Как было установлено в ходе проверки, погибшему было 37 лет. В момент трагического происшествия он шёл по обочине в направлении движущегося транспорта. На одежде его не было светоотражающих элементов, так что в темноте водитель попросту не заметил его. Травмы, полученные пешеходом, были такими тяжёлыми, что он скончался практически моментально.Про водителя грузовика марки «МАЗ» известно, что родился он в 1979-м году. Во время злополучной поездки он начал съезжать к обочине, чтобы сделать временную остановку. Так совпало, что свернул он именно в том месте, где в это же время двигался погибший пешеход.