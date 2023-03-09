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За тяжёлую травму глаза у екатеринбургского рабочего ответит его начальница

20.18 Пятница, 17 марта 2023
Происшествия
Фото: Вечерние Ведомости
Директор коммерческой компании «Универсальный мастер» предстанет перед судом. Женщину обвиняют в том, что из-за допущенных ею многочисленных нарушений требований охраны труда работник компании получил тяжёлую травму.

Проникающее ранение конъюнктивы, склеры с выпадением оболочек, гифемы, гемофтальма, раны верхнего и нижнего век глаза, проникающих в орбиту, гематомы век глаза — такие ужасающие заключения медиков получил работник «Универсального мастера», поступивший в больницу 22-го сентября прошлого года. Его госпитализировали прямо с рабочего места, из цеха на улице Фронтовых Бригад, где он по заданию начальницы выбивал чугун кувалдой. День для него наверняка закончился бы без травм, обеспечь его руководство полагающимися защитными очками и защитными лицевым креплением на каску. Но нет — директор предприятия посчитала, что работник может свою опасную работу выполнять и без средств защиты.

Это не единственное нарушение, допущенное директрисой ООО. Как показало расследование, проведённое Прокуратурой Орджоникидзевского района, потерпевший не прошёл необходимое обучение работе, которую выполнял, а трудоустроен был без медосмотров. В том числе и за это спросят с руководительницы на суде, на котором её дело будут рассматривать по части 1 статьи 143 Уголовного кодекса РФ («нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Максимальное наказание, предусмотренное данным пунктом статьи УК, — «лишение свободы на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового». Процесс пройдёт в Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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16:55 На участке трассы Пермь – Екатеринбург на несколько месяцев введут реверсивное движение
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