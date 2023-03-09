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В столкновении двух машин в Екатеринбурге пострадал ребёнок
Происшествия
Иллюстрация: Юлия Медведева
В Пионерском административном районе Екатеринбурга в пятницу, 17-го марта, столкнулись две легковые машины. Маленькая пассажирка одной из них получила сотрясения головного мозга.
ДТП случилось на улице Совсетской. Автомобиль марки «Тойота» выезжал на поезжую часть улицы, не дождавшись, когда проедет «ВАЗ-2114». От удара иномарки машина отечественного производства была отброшена на столб. При том, что повреждения у «ВАЗа» выглядят ужасней, сидевшие в нём люди не пострадали. Единственной пострадавшей в аварии стала 6-летняя девочка, которая ехала на пассажирском сидении «Тойоты».
Сотрудники Госавтоинспекции осмотрели место аварии и оба транспортных средства. Судя по всему, виновницей ДТП (а, соответственно, и травмы ребёнка) была женщина, сидевшая за рулём «Тойоты».
ДТП случилось на улице Совсетской. Автомобиль марки «Тойота» выезжал на поезжую часть улицы, не дождавшись, когда проедет «ВАЗ-2114». От удара иномарки машина отечественного производства была отброшена на столб. При том, что повреждения у «ВАЗа» выглядят ужасней, сидевшие в нём люди не пострадали. Единственной пострадавшей в аварии стала 6-летняя девочка, которая ехала на пассажирском сидении «Тойоты».
Сотрудники Госавтоинспекции осмотрели место аварии и оба транспортных средства. Судя по всему, виновницей ДТП (а, соответственно, и травмы ребёнка) была женщина, сидевшая за рулём «Тойоты».
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