В столкновении двух машин в Екатеринбурге пострадал ребёнок

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Пионерском административном районе Екатеринбурга в пятницу, 17-го марта, столкнулись две легковые машины. Маленькая пассажирка одной из них получила сотрясения головного мозга.ДТП случилось на улице Совсетской. Автомобиль марки «Тойота» выезжал на поезжую часть улицы, не дождавшись, когда проедет «ВАЗ-2114». От удара иномарки машина отечественного производства была отброшена на столб. При том, что повреждения у «ВАЗа» выглядят ужасней, сидевшие в нём люди не пострадали. Единственной пострадавшей в аварии стала 6-летняя девочка, которая ехала на пассажирском сидении «Тойоты».Сотрудники Госавтоинспекции осмотрели место аварии и оба транспортных средства. Судя по всему, виновницей ДТП (а, соответственно, и травмы ребёнка) была женщина, сидевшая за рулём «Тойоты».