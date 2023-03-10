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Под Каменском-Уральским столкнулись легковушка и школьный автобус
Происшествия
Фото: телеграм-канал «Патрульный участок»
На 39-м километре автодороги Сысерть – Часовая, под Каменском-Уральским, столкнулись легковой автомобиль и школьный автобус. В ДТП пострадал один человек.
По предварительным данным, водитель Hyundai Solaris ехал со стороны села Исетское в направлении села Маминское, не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего школьного автобуса ГАЗ и допустил с ним столкновения. От удара легковушку отбросило на дорожный знак.
В результате ДТП пострадал 66-летний водитель Hyundai Solaris. Его доставили в больницу с различными травмами.
По предварительным данным, водитель Hyundai Solaris ехал со стороны села Исетское в направлении села Маминское, не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего школьного автобуса ГАЗ и допустил с ним столкновения. От удара легковушку отбросило на дорожный знак.
В результате ДТП пострадал 66-летний водитель Hyundai Solaris. Его доставили в больницу с различными травмами.
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