Возрастное ограничение 18+

На станции метро «Уралмаш» в Екатеринбурге произошел пожар

09.21 Среда, 15 марта 2023
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня утром в Екатеринбурге на станции метро «Уралмаш» произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 06.59.

В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что очаг пожара был обнаружен в вентиляционной камере. Произошло короткое замыкание электрических кабелей. Возгорание оперативно ликвидировали.


Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области


На место происшествия выезжали 48 огнеборцев. Со станции «Уралмаш» эвакуировали 385 человек, в том числе 58 детей. Информации о пострадавших не поступало.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Ночной пожар в Ивделе вывел на улицу 21 человека
13 марта 2023
Крупный пожар произошел в Полевском
13 марта 2023
В столице Урала в строящейся многоэтажке случился пожар
11 марта 2023
Двух человек спасли при пожаре в Верхней Туре
11 марта 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Жителей закрытого поселка для военных может ожидать коммунальный коллапс

Мэрия ЗАТО Свободного пытается выжить коммунальщиков, которые выиграли конкурс, в дело вмешалась ФАС, а жители страдали от отключения тепла в минус 24 зимой
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
09:21 На станции метро «Уралмаш» в Екатеринбурге произошел пожар
23:42 ХК «Автомобилист» уступил «Металлургу» и вылетел из Кубка Гагарина
21:09 Накануне вечером в Артёмовском пожарные спасли от огня почти 10 человек
20:36 «Баден Баден» опять на Шарташе
19:47 «Магнит» Академического района Екатеринбурга стал жертвой ограбления
19:12 В Екатеринбурге в ДТП опять пострадало ограждение
18:35 На автобусе в эпоху Большого террора приглашает отправиться Музей истории Екатеринбурга
17:51 В Свердловской области сформировали призывную комиссию
17:22 Для свердловчан увеличили размер максимальной субсидии на подключение к газу
16:47 В Екатеринбурге начали устанавливать стелу «Город трудовой доблести»
16:26 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю снизилась на 20%
15:53 Восьмилетняя девочка пострадала в ДТП в Екатеринбурге
15:25 В Нижнесергинском районе двое братьев обвиняются в изнасиловании знакомой
14:50 В Екатеринбурге осудили поджигателя, из-за которого погибли два человека
14:22 В Березовском водитель иномарки сбил двух пенсионеров и уехал с места ДТП
13:54 Силовики проводят обыски в офисе компании «ФОРЭС» в Екатеринбурге
13:27 В Екатеринбурге вынесли приговор курьеру мошенников
12:56 Главе Екатеринбурга и другим чиновникам повысили зарплату
12:21 Самыми дефицитными врачами в Свердловской области являются анестезиологи и реаниматологи
11:54 Автоинспекторы задержали в Екатеринбурге 14 пьяных водителей
11:25 В Березовском будут судить наркосбытчика, которого задержали благодаря таксисту
10:52 Фонд «Дети России» собрал более 4 млн рублей на оборудование для детского онкоцентра Екатеринбурга
10:24 ГИБДД предупреждает свердловских водителей о сложных погодных условиях
09:53 В Тавде горел ангар на площади 1600 квадратных метров
09:21 В Серове обрушилась часть стены многоквартирного дома
21:16 ДТП с участием дерева зафиксировано в Нижнем Тагиле
Все новости Свердловской области
17:44 Только два депутата ГД проголосовали против поправок в УК о дискредитации и фейках
16:40 МЧС: в Ижевске на ТЭЦ произошел пожар
16:26 Житель Башкортостана, оскорбивший судью, получил 8 лет и 8 месяцев строгого режима
15:39 ГД приняла закон о лишении свободы до 15 лет за «фейки об участниках СВО»
14:48 Псковский военный, стрелявший в автобус с пассажирами в самоволке, получил 5,5 лет колонии
14:18 Глава ВОЗ: говорить о завершении пандемии COVID-19 можно будет уже в этом году
12:31 Слесарь из Нижнего Новгорода выиграл в лотерею 1 миллиард рублей
11:47 В ГД внесут законопроект, который обяжет онлайн-сервисы предупреждать клиентов о списании денег
11:20 В Новосибирске осужденный по делу о масштабных хищениях кардиохирург выйдет из колонии досрочно
17:35 СК: житель Таганрога получил 6 лет за то, что избивал и не кормил своего сына
16:19 В ГД внесли законопроект о поэтапном повышении призывного возраста
15:49 Власти Воронежа объяснили «громкие звуки» в городе работой авиации
15:11 В Сбере рассказали о мошенниках, которые запугивают клиентов статьей «о госизмене»
14:35 СМИ: в Москве на Большой кольцевой линии сбой из-за потопа в тоннеле
13:46 Курганская прокуратура проверяет детдом после сообщений о жестоком обращении с ребенком
12:39 В Японии скончался лауреат Нобелевской премии по литературе Кэндзабуро Оэ
12:09 В Хабаровске задержана активистка движения «ЯМыФургал» по подозрению в госизмене
11:36 Число заболевших корью в Армении увеличилось до 50
11:11 В России назвали регионы, в которых чаще всего происходят взрывы газа
10:40 В Лос-Анджелесе назвали победителей церемонии «Оскар»
17:34 В Армении автобус со школьниками упал в ущелье
17:03 В московской школе подрались ученики, один госпитализирован
16:09 Мужчина, устроивший стрельбу в жилом доме в Нижневартовске, арестован на 2 месяца
15:28 В Бельгии проходит национальная забастовка сотрудников транспорта
14:20 В Японии в префектуре Фукусима произошел взрыв газа на заводе, есть пострадавшие
14:18 В Грузии прекратили рассмотрение закона «об иноагентах», который вызвал протесты в стране
Все новости России и мира
09:21 На станции метро «Уралмаш» в Екатеринбурге произошел пожар
23:42 ХК «Автомобилист» уступил «Металлургу» и вылетел из Кубка Гагарина
21:09 Накануне вечером в Артёмовском пожарные спасли от огня почти 10 человек
20:36 «Баден Баден» опять на Шарташе
19:47 «Магнит» Академического района Екатеринбурга стал жертвой ограбления
19:12 В Екатеринбурге в ДТП опять пострадало ограждение
18:35 На автобусе в эпоху Большого террора приглашает отправиться Музей истории Екатеринбурга
17:51 В Свердловской области сформировали призывную комиссию
17:22 Для свердловчан увеличили размер максимальной субсидии на подключение к газу
16:47 В Екатеринбурге начали устанавливать стелу «Город трудовой доблести»
16:26 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю снизилась на 20%
15:53 Восьмилетняя девочка пострадала в ДТП в Екатеринбурге
15:25 В Нижнесергинском районе двое братьев обвиняются в изнасиловании знакомой
14:50 В Екатеринбурге осудили поджигателя, из-за которого погибли два человека
14:22 В Березовском водитель иномарки сбил двух пенсионеров и уехал с места ДТП
13:54 Силовики проводят обыски в офисе компании «ФОРЭС» в Екатеринбурге
13:27 В Екатеринбурге вынесли приговор курьеру мошенников
13:06 В феврале жители Прикамья оформили в Росреестре более 1000 домов
13:02 Асфальт для мостов станет прочнее благодаря новой технологии Пермского Политеха
12:56 Главе Екатеринбурга и другим чиновникам повысили зарплату
12:21 Самыми дефицитными врачами в Свердловской области являются анестезиологи и реаниматологи
11:54 Автоинспекторы задержали в Екатеринбурге 14 пьяных водителей
11:25 В Березовском будут судить наркосбытчика, которого задержали благодаря таксисту
10:52 Фонд «Дети России» собрал более 4 млн рублей на оборудование для детского онкоцентра Екатеринбурга
10:30 В Добрянке оштрафовали школу за нарушение законодательства об исполнительном производстве
10:24 ГИБДД предупреждает свердловских водителей о сложных погодных условиях
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK