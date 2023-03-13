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На станции метро «Уралмаш» в Екатеринбурге произошел пожар
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня утром в Екатеринбурге на станции метро «Уралмаш» произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 06.59.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что очаг пожара был обнаружен в вентиляционной камере. Произошло короткое замыкание электрических кабелей. Возгорание оперативно ликвидировали.
На место происшествия выезжали 48 огнеборцев. Со станции «Уралмаш» эвакуировали 385 человек, в том числе 58 детей. Информации о пострадавших не поступало.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что очаг пожара был обнаружен в вентиляционной камере. Произошло короткое замыкание электрических кабелей. Возгорание оперативно ликвидировали.
На место происшествия выезжали 48 огнеборцев. Со станции «Уралмаш» эвакуировали 385 человек, в том числе 58 детей. Информации о пострадавших не поступало.
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