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Накануне вечером в Артёмовском пожарные спасли от огня почти 10 человек
Происшествия
Фото: Вечерние Ведомости
Сильный пожар вспыхнул в одном из жилых домов города Артёмовского Свердловской области Покинуть горящее здание удалось далеко не всем жильцам.
Сообщение о пожаре на улице Мира поступило в местную пожарную часть в 21:45. Прибывшие к месту происшествия специалисты пожаротушения обнаружили, что горит квартира на предпоследнем этаже 5-этажного здания. Как выяснилось, большинство жильцов дома покинули свои уютные «норки» самостоятельно, ещё до приезда пожарных. Но сделать это сумели не все — многие погорельцы оставались в здании, отрезанные от выхода на улицу дымом и огнём. Поэтому в дело в первую очередь вступило звено газодымозащитной службы. Только с применением спецсредств по задымлённым лестничным пролётам спасателям удалось вывести на свежий воздух 9 человек, 5 из которых ещё не достигли совершеннолетия.
Меж тем, пожарные уже сражались с огненной стихией. Уже к 22:10 им удалось ликвидировать открытый огонь, а ещё до того, как часы показали 11 часов вечера, ими были проведены все необходимые работы по проливке и разбору сгоревших конструкций.
Благодаря своевременному вмешательству огнеборцев и их профессионализму в пожаре никто не пострадал, а в доме огнём было уничтожено имущество лишь одной квартиры. Соседняя жилплощадь не пострадала (если не считать запах гари, неизбежно «прилипший» к некоторым вещам).
Сообщение о пожаре на улице Мира поступило в местную пожарную часть в 21:45. Прибывшие к месту происшествия специалисты пожаротушения обнаружили, что горит квартира на предпоследнем этаже 5-этажного здания. Как выяснилось, большинство жильцов дома покинули свои уютные «норки» самостоятельно, ещё до приезда пожарных. Но сделать это сумели не все — многие погорельцы оставались в здании, отрезанные от выхода на улицу дымом и огнём. Поэтому в дело в первую очередь вступило звено газодымозащитной службы. Только с применением спецсредств по задымлённым лестничным пролётам спасателям удалось вывести на свежий воздух 9 человек, 5 из которых ещё не достигли совершеннолетия.
Меж тем, пожарные уже сражались с огненной стихией. Уже к 22:10 им удалось ликвидировать открытый огонь, а ещё до того, как часы показали 11 часов вечера, ими были проведены все необходимые работы по проливке и разбору сгоревших конструкций.
Благодаря своевременному вмешательству огнеборцев и их профессионализму в пожаре никто не пострадал, а в доме огнём было уничтожено имущество лишь одной квартиры. Соседняя жилплощадь не пострадала (если не считать запах гари, неизбежно «прилипший» к некоторым вещам).
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