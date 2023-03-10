В Екатеринбурге в ДТП опять пострадало ограждение

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Во вторник утром, 14-го марта, в уральской столице снова произошла автомобильная авария, в результате которой дорожным работникам прибавилось забот. Им предстоит восстанавливать металлическое ограждение, которое снёс «взбесившийся» автомобиль.Разрушение невысокого забора, огораживающего пешеходные дорожки от проезжей части, произошло в центральной части Екатеринбурга, на улице Сурикова. Здесь столкнулись две иномарки: автомобиль марки «Шевроле» совершал поворот, не дождавшись, когда мимо проедет «Мазда». Внезапное изменение курса, произошедшее на полном ходу и привело к тому, что «японца» выкинуло с автотрассы на ограждение. Этим «ядром на колёсах» было снесено под десяток секций ограждения!По счастливой случайности, никто в инциденте больше не пострадал — ни водители обеих «стукнутых» машин, ни пешеходы, в которых полетели обломки ограждения. Разве что, ремонт теперь понадобится не только ограждению, но и автомобилям.ДТП, в результате которых оказываются разломанными ограждения, участились в Екатеринбурге и городах Свердловской области. Объясняется это погодными условиями и невнимательностью водителей.