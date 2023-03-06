Восьмилетняя девочка пострадала в ДТП в Екатеринбурге



Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге сегодня около 12.40 на улице Крестинского столкнулись Газель и Toyota Avensis. В ДТП пострадала восьмилетняя девочка.По предварительным данным, водитель Газели ехал по улице Крестинского со стороны Тбилисского бульвара и при повороте налево на Объездную столкнулся со встречной Toyota Avensis.В результате ДТП пострадала восьмилетняя пассажирка Toyota. Благодаря тому, что девочка была пристегнута ремнем безопасности, серьезных травм удалось избежать. Девочка отделалась ушибами.В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что за рулем Газели находился 55-летний мужчина со стажем вождения 33 года. Он пояснил, что не заметил встречный автомобиль, из-за чего допустил с ним столкновение.