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Восьмилетняя девочка пострадала в ДТП в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге сегодня около 12.40 на улице Крестинского столкнулись Газель и Toyota Avensis. В ДТП пострадала восьмилетняя девочка.
По предварительным данным, водитель Газели ехал по улице Крестинского со стороны Тбилисского бульвара и при повороте налево на Объездную столкнулся со встречной Toyota Avensis.
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В результате ДТП пострадала восьмилетняя пассажирка Toyota. Благодаря тому, что девочка была пристегнута ремнем безопасности, серьезных травм удалось избежать. Девочка отделалась ушибами.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что за рулем Газели находился 55-летний мужчина со стажем вождения 33 года. Он пояснил, что не заметил встречный автомобиль, из-за чего допустил с ним столкновение.
По предварительным данным, водитель Газели ехал по улице Крестинского со стороны Тбилисского бульвара и при повороте налево на Объездную столкнулся со встречной Toyota Avensis.
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В результате ДТП пострадала восьмилетняя пассажирка Toyota. Благодаря тому, что девочка была пристегнута ремнем безопасности, серьезных травм удалось избежать. Девочка отделалась ушибами.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что за рулем Газели находился 55-летний мужчина со стажем вождения 33 года. Он пояснил, что не заметил встречный автомобиль, из-за чего допустил с ним столкновение.
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