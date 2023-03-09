В Екатеринбурге осудили поджигателя, из-за которого погибли два человека

«В ходе расследования уголовного дела осужденный признал свою вину частично. Признавая сам факт поджога, он пояснил, что не знал, что дом жилой и соответственно умысла на убийство не имел», – добавили в прокуратуре.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге осудили местного жителя, который поджёг многоквартирный дом на улице Отдыха. В результате пожара погибли два человека.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областной прокуратуры, днем 28 февраля 2022 года пьяный мужчина подошел к крыльцу деревянного многоквартирного дома. Там он поджёг мусорный пакет, из-за чего произошло возгорание дома.В результате пожара от острого отравления угарным газом погибли находившиеся в одной из квартир женщина и мужчина. Также было уничтожено имущество одного из жильцов стоимостью свыше 731 тысячи рублей.Когда сотрудники МЧС прибыли тушить пожар, осужденный находился в толпе людей около горящего дома и высказывал замечания огнеборцам относительно их работы.Свердловский областной суд назначил поджигателю наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.