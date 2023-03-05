В Березовском водитель иномарки сбил двух пенсионеров и уехал с места ДТП

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Березовском водитель автомобиля Volkswagen Polo сбил двух пенсионеров и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает телеграм-канал «Патрульный участок».ДТП произошло днем 11 марта на парковке у магазина «Юбилейный». Водитель Volkswagen Polo двигался задним ходом, сбил двух пожилых людей и покинул место происшествия. На помощь пострадавшим бросили прохожие.В результате ДТП пострадали мужчина и женщина 1936 и 1951 годов рождения.Сотрудники ГИБДД просят очевидцев аварии позвонить по телефонам 8 (343) 694-39-67, 8 (343) 694-39-69, 8 (343) 694-75-00 либо 02. Конфиденциальность гарантируется.