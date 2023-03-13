Пекарня и кафешка сгорели сегодня в Свердловской области

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Два здания, так или иначе связанные со сферой питания, сгорели сегодня на территории Свердловской области. В первом случае пожарным пришлось тушить кафе в Берёзовском. Во втором — пекарню в посёлке Луговском.Сообщение о возгорании здания кафе на улице Ленина в Берёзовском поступило на пульт дежурного сегодня утром. Когда пожарные прибыли на место происшествия, горела не только точка общепита, но и пристрой к нему. В общей сложности огонь охватил 130 квадратных метров. Как сообщает МЧС РФ по Свердловской области, тушение пожара осложнялось сильной задымленностью; для поиска очага возгорания и тушения пожара были задействованы 2 звена газодымозащитной службы.Причины, по которым в кафе возникло возгорание, пока неизвестны. Зато известно, что в момент начала пожара в помещении находились двое. Оба не пострадали, покинув заполыхавшее здание ещё до прибытия спецов пожаротушения.В пекарне посёлка Луговской Тугулымского городского округа в момент возникновения возгорания тоже находились люди, трое человек. Как и с берёзовским случаем, спасать их не пришлось, здание они покинули самостоятельно.По пекарне огонь разгулялся ещё более лихо, чем по кафе. Он охватил площадь в 400 квадратных метров, заполнив своим разрушительным жаром практически всё здание. В схватку с ним вступили 14 человек личного состава пожарной части, которые задействовали 5 единиц спецтехники. На бой с огненной стихией у них ушло полтора часа.Как сообщается, такому масштабу возгорания поспособствовала деревянная конструкция кровли. Она, в итоге, не прошла проверки огнём и рухнула.