В свердловском поселке на площади 400 квадратных метров горела пекарня



Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

«Быстрому распространению огня способствовала деревянная конструкция кровли. Под воздействием высоких температур произошло ее обрушение. Благодаря четким и слаженным действиям подразделений пожарной охраны удалось избежать дальнейшего распространения огня на соседние здания», – рассказали в МЧС.



Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В поселке Луговской Свердловской области сегодня произошел крупный пожар в пекарне на улице 8 Марта. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.Самостоятельно из пекарни эвакуировались три человека. Когда пожарные прибыли на место происшествия, здание уже почти полностью было охвачено огнем.Площадь пожара составила 400 квадратных метров. На ликвидацию возгорания потребовалось 1,5 часа. Информации о пострадавших не поступало. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели.