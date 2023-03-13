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В свердловском поселке на площади 400 квадратных метров горела пекарня
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В поселке Луговской Свердловской области сегодня произошел крупный пожар в пекарне на улице 8 Марта. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Самостоятельно из пекарни эвакуировались три человека. Когда пожарные прибыли на место происшествия, здание уже почти полностью было охвачено огнем.
Площадь пожара составила 400 квадратных метров. На ликвидацию возгорания потребовалось 1,5 часа. Информации о пострадавших не поступало. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели.
Самостоятельно из пекарни эвакуировались три человека. Когда пожарные прибыли на место происшествия, здание уже почти полностью было охвачено огнем.
«Быстрому распространению огня способствовала деревянная конструкция кровли. Под воздействием высоких температур произошло ее обрушение. Благодаря четким и слаженным действиям подразделений пожарной охраны удалось избежать дальнейшего распространения огня на соседние здания», – рассказали в МЧС.
Площадь пожара составила 400 квадратных метров. На ликвидацию возгорания потребовалось 1,5 часа. Информации о пострадавших не поступало. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели.
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