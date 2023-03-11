В Березовском горело кафе на улице Ленина

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

«Тушение пожара осложнялось сильной задымленностью, для тушения поиска очага возгорания и тушения пожара были задействованы два звена газодымозащитной службы. Благодаря слаженным действиям специалистов МЧС удалось не допустить распространения огня на соседние строения», – рассказали в ведомстве.

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня утром в Березовском загорелось кафе на улице Ленина. В тушении пожара участвовали 16 огнеборцев.В пресс-службе МЧС сообщили, что горели кафе и пристрой к нему. Самостоятельно из здания эвакуировались два человека.Огнеборцам потребовалось больше часа, чтобы ликвидировать пожар на площади 130 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. Причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели.