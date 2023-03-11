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В Березовском горело кафе на улице Ленина
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня утром в Березовском загорелось кафе на улице Ленина. В тушении пожара участвовали 16 огнеборцев.
В пресс-службе МЧС сообщили, что горели кафе и пристрой к нему. Самостоятельно из здания эвакуировались два человека.
Огнеборцам потребовалось больше часа, чтобы ликвидировать пожар на площади 130 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. Причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели.
В пресс-службе МЧС сообщили, что горели кафе и пристрой к нему. Самостоятельно из здания эвакуировались два человека.
«Тушение пожара осложнялось сильной задымленностью, для тушения поиска очага возгорания и тушения пожара были задействованы два звена газодымозащитной службы. Благодаря слаженным действиям специалистов МЧС удалось не допустить распространения огня на соседние строения», – рассказали в ведомстве.
Огнеборцам потребовалось больше часа, чтобы ликвидировать пожар на площади 130 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. Причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели.
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