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Крупный пожар произошел в Полевском
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости (архивный снимок)
Минувшей ночью в Полевском произошел крупный пожар. На площади 250 квадратных метров горели два частных дома.
Сообщение о возгорании поступило в 22.07. В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что сгорели деревянные надворные постройки, кровля перекрытие, повреждены стены, внутренняя отделка и домашнее имущество двух частных жилых домов.
На место происшествия прибыли 16 пожарных на четырех спецмашинах. Открытое горение ликвидировано в 22.50. Проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 03.05. О пострадавших не сообщается.
Сообщение о возгорании поступило в 22.07. В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что сгорели деревянные надворные постройки, кровля перекрытие, повреждены стены, внутренняя отделка и домашнее имущество двух частных жилых домов.
На место происшествия прибыли 16 пожарных на четырех спецмашинах. Открытое горение ликвидировано в 22.50. Проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 03.05. О пострадавших не сообщается.
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