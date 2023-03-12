Крупный пожар произошел в Полевском

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Минувшей ночью в Полевском произошел крупный пожар. На площади 250 квадратных метров горели два частных дома.Сообщение о возгорании поступило в 22.07. В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что сгорели деревянные надворные постройки, кровля перекрытие, повреждены стены, внутренняя отделка и домашнее имущество двух частных жилых домов.На место происшествия прибыли 16 пожарных на четырех спецмашинах. Открытое горение ликвидировано в 22.50. Проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 03.05. О пострадавших не сообщается.