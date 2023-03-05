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В Нижнем Тагиле водитель УАЗ сбил подростка на трамвайной остановке
Происшествия
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Нижнем Тагиле водитель УАЗ сбил 16-летнюю девушку, которая переходила дорогу для посадки в трамвай. ДТП произошло вчера около 17.20 на трамвайной остановке «Кинотеатр Красногвардеец».
По предварительной информации, 76-летний водитель УАЗ ехал по улице Победы со стороны Миры в сторону Пархоменко и при проезде трамвайной остановки сбил 16-летнюю девушку. Она переходила проезжую часть для посадки в остановившийся трамвай.
В результате ДТП девушку доставили в травматологический пункт городской поликлиники №3. После осмотра ее отпустили домой с диагнозом: ушиб правой стопы.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, за рулем УАЗ находился мужчина со стажем вождения 38 лет. Он пояснил, что видел трамвай, подъехавший к остановке, начал снижать скорость, чтобы остановиться, но неожиданной на проезжую часть вышла девочка. Водитель пытался уйти от столкновения, но наезда избежать не удалось.
По предварительной информации, 76-летний водитель УАЗ ехал по улице Победы со стороны Миры в сторону Пархоменко и при проезде трамвайной остановки сбил 16-летнюю девушку. Она переходила проезжую часть для посадки в остановившийся трамвай.
В результате ДТП девушку доставили в травматологический пункт городской поликлиники №3. После осмотра ее отпустили домой с диагнозом: ушиб правой стопы.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, за рулем УАЗ находился мужчина со стажем вождения 38 лет. Он пояснил, что видел трамвай, подъехавший к остановке, начал снижать скорость, чтобы остановиться, но неожиданной на проезжую часть вышла девочка. Водитель пытался уйти от столкновения, но наезда избежать не удалось.
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