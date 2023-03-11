В Нижнем Тагиле на НТМК сорвался с высоты и погиб рабочий

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле на территории ЕВРАЗ НТМК рабочий во время демонтажа трубы сорвался с восьмиметровой высоты и погиб. Об этом сообщает TagilCity.ru со ссылкой на свои источники.Инцидент произошёл в минувший вторник, 7 марта. Мужчина работал, находясь в автовышке. Когда труба стала падать, она задела люльку и работник, так как он не был пристегнут, выпал и разбился.По данным издания, у погибшего не было необходимых документов, чтобы проводить работы. Ремонтом занимался «Уралстроймонтаж». Утверждается, что с компанией сразу расторгли контракт.Начальник пресс-службы свердловского СКР Александр Шульга заявил, что район пока не комментирует ситуацию. Отрицать инцидент он не стал.