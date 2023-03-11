Возрастное ограничение 18+
В Нижнем Тагиле на НТМК сорвался с высоты и погиб рабочий
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле на территории ЕВРАЗ НТМК рабочий во время демонтажа трубы сорвался с восьмиметровой высоты и погиб. Об этом сообщает TagilCity.ru со ссылкой на свои источники.
Инцидент произошёл в минувший вторник, 7 марта. Мужчина работал, находясь в автовышке. Когда труба стала падать, она задела люльку и работник, так как он не был пристегнут, выпал и разбился.
По данным издания, у погибшего не было необходимых документов, чтобы проводить работы. Ремонтом занимался «Уралстроймонтаж». Утверждается, что с компанией сразу расторгли контракт.
Начальник пресс-службы свердловского СКР Александр Шульга заявил, что район пока не комментирует ситуацию. Отрицать инцидент он не стал.
Инцидент произошёл в минувший вторник, 7 марта. Мужчина работал, находясь в автовышке. Когда труба стала падать, она задела люльку и работник, так как он не был пристегнут, выпал и разбился.
По данным издания, у погибшего не было необходимых документов, чтобы проводить работы. Ремонтом занимался «Уралстроймонтаж». Утверждается, что с компанией сразу расторгли контракт.
Начальник пресс-службы свердловского СКР Александр Шульга заявил, что район пока не комментирует ситуацию. Отрицать инцидент он не стал.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
При пожаре в доме в Нижних Сергах погиб человек
09 марта 2023
09 марта 2023
В Нижнем Тагиле учитель ударил на уроке двух школьников
10 марта 2023
10 марта 2023
Школьник попал под машину в Нижнем Тагиле
07 марта 2023
07 марта 2023