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В Екатеринбурге водителя зажало в легковушке после столкновения с трактором
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Вчера в уральской столице на Артинской произошла авария с участием легкового автомобиля и трактора. От удара переднюю часть легковушки смяло, в результате чего водитель оказался заблокирован.
Для его освобождения привлекались силы 7-й пожарно-спасательной части. Специалисты МЧС сделали это при помощи гидравлического инструмента, после чего передали пострадавшего бригаде скорой помощи.
Для его освобождения привлекались силы 7-й пожарно-спасательной части. Специалисты МЧС сделали это при помощи гидравлического инструмента, после чего передали пострадавшего бригаде скорой помощи.
«На ликвидацию последствий ДТП привлекались 5 спасателей и 1 единица спецтехники»,
– рассказали в пресс-службе свердловского МЧС.
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