В Екатеринбурге водителя зажало в легковушке после столкновения с трактором





– рассказали в пресс-службе свердловского МЧС. «На ликвидацию последствий ДТП привлекались 5 спасателей и 1 единица спецтехники»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера в уральской столице на Артинской произошла авария с участием легкового автомобиля и трактора. От удара переднюю часть легковушки смяло, в результате чего водитель оказался заблокирован.Для его освобождения привлекались силы 7-й пожарно-спасательной части. Специалисты МЧС сделали это при помощи гидравлического инструмента, после чего передали пострадавшего бригаде скорой помощи.