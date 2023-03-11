Крупный пожар произошёл в городском округе Верхней Пышмы

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В коллективном саду посёлка Соколовка в городском округе Верхней Пышмы произошёл крупный пожар, площадь которого составила 250 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 04.18. К месту происшествия тут же были направлены 18 огнеборцев на четырёх пожарных машинах. Локализовать огонь им удалось в только в 05.02, ликвидировать горение спасатели смогли в 06.40.В результате происшествия полностью сгорел один садовый дом и ещё у двух домов были повреждены стены и кровля. Разбор и проливка сгоревших конструкций были завершены в 09.10.