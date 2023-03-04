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В столице Урала в строящейся многоэтажке случился пожар
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня в Екатеринбурге в строящейся многоэтажке на улице Тенистой произошёл пожар. На 9 этаже загорелись строительные материалы. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.
Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 14.59. К месту происшествия были направлены 19 пожарных на шести спецмашинах. До их прибытия из здания самостоятельно эвакуировались 8 человек.
Локализовать огонь спасателям удалось в 15.25, ликвидировать горение они смогли в 15.31. Сейчас специалисты МЧС продолжают проливку.
Причина устанавливается.
«Тушение пожара осложнялось сильной задымленностью и труднодоступностью очага пожара. Для поиска очага возгорания было задействовано звено газодымозащитной службы»,
– рассказали в пресс-службе МЧС.
Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 14.59. К месту происшествия были направлены 19 пожарных на шести спецмашинах. До их прибытия из здания самостоятельно эвакуировались 8 человек.
Локализовать огонь спасателям удалось в 15.25, ликвидировать горение они смогли в 15.31. Сейчас специалисты МЧС продолжают проливку.
Причина устанавливается.
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